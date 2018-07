Padre José Aparecido nasceu em Ourinhos (SP) em 1960 e foi ordenado em 1986. Doutor em Direito Canônico pela Universidade da Santa Cruz, do Opus Dei, em Roma, foi pároco nos bairros de Parelheiros e Jardim Prudência, em São Paulo. Era, até agora, subsecretário do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, no Vaticano.