Papa Francisco ocupará quarto igual a de cardeais no Rio

Embora uma suíte com dois ambientes, estante de livros, closet, cama mais confortável e frigobar tenha sido reservada para o papa Francisco na residência do Sumaré, na zona norte do Rio, ele ocupará um quarto igual a outros sete reservados para os cardeais de sua comitiva, informou na noite desta quinta-feira, o site oficial da Jornada Mundial de Juventude (JMJ).

Ao chegar à casa Assunção, no Centro de Estudos do Sumaré, o papa escolherá o quarto onde ficará. Fotos da casa que abrigará o papa foram divulgadas pela organização da Jornada. Os oito quartos têm cama, uma pequena mesa de trabalho, mesinha de cabeceira, cama de solteiro e um frigobar.

O casarão em estilo clássico onde o papa ficará entre os dias 22 e 28 de julho passou por uma reforma nos últimos três meses. A residência recebeu o papa João Paulo II em 1980 e em 1997. Segundo irmã Terezinha, superiora da residência Assunção, outros 30 cardeais deverão ficar hospedados nos quartos do centro de estudos.

As quatro freiras que trabalham no Sumaré terão ajuda de outras 24 religiosas do Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho e vinte funcionários. No lanche, serão servidos pastéis caseiros, pães de queijo, frutas, sucos e pães. Segundo a organização da JMJ, o cardápio das refeições principais não foi divulgado. A residência Assunção foi construída nos anos 1950 e tem uma porta em estilo barroco de 270 anos, que pertenceu à antiga Igreja de São Pedro dos Clérigos, no centro do Rio, demolida em 1944.