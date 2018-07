Papa Francisco ouve a confissão de cinco jovens O papa Francisco já está na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte do Rio, onde ouve a confissão de jovens na manhã desta sexta-feira, 26. O pontífice deixou Centro de Estudos do Sumaré por volta das 9h15. Ele chegou de carro com o vidro aberto à área dos confessionários montada no parque e foi levado por um corredor formado por peregrinos até as tendas em que ouvirá as penitências de cinco jovens: três brasileiros, um venezuelano e um italiano. Há outros 50 confessionários no local para os demais peregrinos.