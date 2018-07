Papa Francisco pede fim das hostilidades no Oriente Médio

Francisco, que foi o anfitrião no mês passado de um encontro para oração entre o presidente de Israel, Shimon Peres, e o presidente palestino Mahmoud Abbas, pediu ao mundo para rezar para que os dois líderes não tenham se encontrado em vão.

No sábado, um ataque aéreo israelense em Gaza matou 18 pessoas, e o Hamas lançou o maior ataque com foguetes em Tel Aviv desde o início da ofensiva israelense no enclave palestino.

(Reportagem de Philip Pullella)