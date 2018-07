Papa Francisco quer d. Cláudio como 'braço-direito' D. Cláudio Hummes poderá ocupar a partir de outubro um dos principais cargos da Cúria. Informações do alto escalão da Secretaria de Estado da Santa Sé indicam que o papa Francisco chamou d. Cláudio para Roma. Procurado pela reportagem, d. Cláudio negou: "Não estou sabendo de nada". Apesar da idade avançada e do fato de estar aposentado, a expectativa no Vaticano é de que o brasileiro aceite o convite do papa.