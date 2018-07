Papa Francisco segue de helicóptero para Aparecida O avião do papa Francisco chegou por volta das 9h30 no aeroporto de São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde cerca de cem pessoas o esperavam. Às 9h45, o pontífice seguiu em um helicóptero da FAB para o santuário de Aparecida, localizado a 80 km de distância. Chegou-se a cogitar a possibilidade de a viagem ser feita de carro em razão do mau tempo - na cidade chove desde o início da manhã.