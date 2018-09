Papa homenageia Pio XII após críticas de judeus

O papa Bento XVI fez uma homenagem neste domingo, 30, ao pontífice da época do nazismo Pio XII, que está no centro de uma controvérsia com grupos judeus que o acusam de dar as costas ao Holocausto. Veja também: Bento XVI diz que Pio XII deixou ensinamentos preciosos O papa celebrou uma missa na basílica romana de San Lonrenzo, que foi parcialmente destruída por bombardeios dos Aliados em 19 de julho de 1943, matando ao menos 3 mil pessoas na vizinhança. Ele disse que Pio XII correu ao local para ajudar as vítimas. "O gesto generoso naquela ocasião de meu venerável predecessor, que correu imediatamente para ajudar e confortar a população nos destroços, não pode ser apagado das lembranças históricas", disse o papa em sua homilia. O pontífice da época nazista, que comandou a Igreja Católica de 1939 até sua morte em 1958, foi acusado por alguns judeus de falta de ação em relação ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, acusação que seus defensores e o Vaticano negam. Vários influentes grupos judeus pediram a Bento 16 que congele o processo que pode um dia fazer de Pio 12 um santo até que mais arquivos do Vaticano sobre o período sejam abertos. Discute-se atualmente se Bento XVI deveria fazer avançar o processo de santificação - que conta com defensores católicos - por meio da assinatura de um decreto reconhecendo as "virtudes heróicas" dele. O decreto abriria caminho para a beatificação, o último passo antes da canonização. O papa ainda não assinou o documento - aprovado no ano passado pelo departamento do Vaticano encarregado desses processos. Bento XVI optou, ao invés disso, por observar um período de reflexão, segundo as palavras do Vaticano. A Igreja Católica diz que, apesar de não ter criticado o Holocausto, Pio XII trabalhou nos bastidores para ajudar os judeus porque sua intervenção direta acabaria por agravar a situação ao gerar uma retaliação da parte de Hitler.