Com sol, mas ainda um pouco de frio, a praia de Copacabana parece receber um público ainda maior que o de quinta-feira, 25, quando um milhão de pessoas assistiram a missa de Acolhida da Jornada Mundial da Juventude.

A via-crúcis do papa Francisco está marcada para as 18h, mas a "primeira fila" dos gradis na Avenida Atlântica está tomada por peregrinos e fiéis, que lotam também as ruas de acesso à praia.