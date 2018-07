Papa lamenta falta de interesse pela Bíblia

O papa Bento 16 iniciou, neste domingo, um sínodo de mais de 200 cardeais e bispos de todo o mundo para examinar o que considera uma falta de interesse pela Bíblia nos tempos atuais. Bento 16 lamentou o que chamou de influência danosa e destrutiva de algumas formas de cultura moderna. Essas manifestações de cultura moderna, na opinião do papa, decidiram que Deus está morto e que o homem é o único arquiteto de seu destino e mestre de toda criação. O sínodo é realizado a cada três anos. O encontro de três semanas deste ano foi iniciado com uma missa celebrada pelo papa na Basília de São Paulo Fora dos Muros. França A crescente indiferença à religião, principalmente na Europa, tem preocupado o papa. Ele visitou a França no mês passado e estava claramente se referindo ao país quando disse, em seu sermão, que nações antes ricas na fé cristã e em vocações para o sacerdócio agora parecem estar perdendo sua identidade cristã. Para marcar o início do sínodo, a TV estatal italiana estará transmitindo uma leitura ininterrupta da Bíblia nos próximos seis dias e noites. O próprio papa iniciou a leitura neste domingo pelo livro do Gênesis. Depois dele, centenas de outros irão ler um trecho da Escritura, incluindo políticos italianos, celebridades do mundo do entretenimento e do esporte, como o jogador brasileiro Kaká, e italianos comuns. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.