Papa lamenta morte de dom Eugênio, 'intrépido pastor' O papa Bento 16 lamentou, em nota divulgada nesta terça-feira, a morte do cardeal dom Eugênio de Araújo Sales, arcebispo emérito do Rio de Janeiro, a quem chamou de "intrépido pastor, revelando-se autêntica testemunha do evangelho no meio do seu povo".