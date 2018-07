Papa não deve visitar Brasília, diz arcebispo

"Eu convidei o papa Francisco, renovando convite feito antes a Bento XVI, para visitar Brasília, mas a Nunciatura Apostólica já deu resposta negativa", informou d. Sérgio. Ele fez o convite com aval da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que também achava conveniente e importante para a Igreja que o roteiro começasse por Brasília. Nesse caso, o governo gostaria que Francisco fizesse uma visita de Estado, o que complicaria mais a logística da viagem.

D.Sérgio acredita que será possível o papa estender a viagem à Aparecida, sede do

Santuário Nacional da Padroeira do Brasil, em visita pastoral, conforme ele disse à presidente Dilma Rousseff, após recebê-la em audiência no Vaticano. Belo Horizonte, cujo arcebispo, d. Walmor Oliveira de Azevedo, convidou o papa Francisco para o encerramento do Congresso Mundial de Universidades Católicas, dia 21 de julho, também não entrará no roteiro.