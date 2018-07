Papa não está doente e não sofreu pressão para renunciar, diz Vaticano O Papa Bento 16 não sofre de nenhuma doença específica e sua decisão de renunciar foi tomada sem pressão externa, disse o porta-voz do Vaticano nesta segunda-feira após o supreendente anúncio do pontífice de que deixaria o cargo no final deste mês.