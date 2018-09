Dom Wilson Jönck estudou Filosofia no Convento Sagrado Coração de Jesus, em Brusque (SC) e Teologia no Convento Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté (SP). Ele tem especialização em Pedagogia e em Psicologia. Antes de ser bispo, dom Wilson foi vigário em Varginha (MG), Pároco em Joinville (SC) e trabalhou como auxiliar na formação de Mestre de Noviço em Jaraguá do Sul (SC).