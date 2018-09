Papa nomeia bispo auxiliar para arquidiocese de Brasília O papa Bento XVI nomeou hoje o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Leonardo Ulrich Steiner, bispo-auxiliar da Arquidiocese de Brasília, transferindo-o da Prelazia de São Felix do Araguaia (MT). Segundo o comunicado do núncio apostólico no Brasil, dom Lorenzo Baldisseri, a nomeação de dom Leonardo atende à solicitação feita ao papa pelo arcebispo de Brasília, dom Sérgio da Rocha, de poder contar com a colaboração de um bispo-auxiliar e em razão da eleição de dom Leonardo para Secretário Geral da CNBB, no mês de maio.O núncio comunicou as mudanças na manhã de hoje ao Conselho Episcopal Pastoral da CNBB, reunido desde ontem na sede da instituição.