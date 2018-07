Papa nomeia d. Airton José arcebispo de Campinas-SP

Natural de Bom Repouso, no sul de Minas, d. Airton nasceu em 25 de junho de 1956 e mudou-se para o ABC paulista em 1964. Em 1979, aos 23 anos, entrou para o Seminário da Diocese de Santo André. Cursou Filosofia entre 1979 e 1981 nas Faculdades Associadas do Ipiranga (FAI), em São Paulo e depois ingressou em Teologia, na Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, também na capital paulista. Foi ordenado diácono em 1985 e presbítero em dezembro do mesmo ano.

Entre 1998 e 2000 permaneceu em Roma, onde obteve o título de mestre em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

D. Airton desenvolveu grande parte de suas atividades em Santo André, onde foi bispo auxiliar. Em agosto de 2004, foi nomeado pelo papa João Paulo II como o quarto bispo da Diocese de Mogi das Cruzes. Além disso, foi eleito presidente do Sub-Regional São Paulo II e presidente da Comissão para a Liturgia na 74ª Assembleia dos Bispos do Regional Sul 1 da CNBB, realizada em junho de 2011, em Aparecida.