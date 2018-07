Papa nomeia novo arcebispo de Brasília O novo arcebispo de Brasília, d. Sérgio da Rocha, nomeado ontem pelo papa Bento XVI, assumirá seu novo posto em 6 de agosto. Após a nomeação, ele afirmou que iniciará a jornada com a disposição de trabalhar em equipe e dialogar com as autoridades para enfrentar os problemas do Distrito Federal.