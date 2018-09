Papa nomeia novo bispo auxiliar de Manaus

Padre Mário é, atualmente, pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus e chanceler da diocese de Jacarezinho, no Paraná. Nascido em Itararé, no interior de São Paulo, foi ordenado padre no dia 21 de dezembro de 1991 para a diocese de Jacarezinho, onde fez o Ensino Médio no seminário menor Nossa Senhora da Assunção.

Dentre as atividades exercidas, padre Mário foi diretor espiritual do Seminário Menor e Maior de Jacarezinho; foi reitor do Seminário Maior Divino Mestre de 1994 a 2006. Foi coordenador da ação evangelizadora da diocese e professor de teologia moral do Seminário Divino Mestre desde 1999.

Além disso, padre Mário coordenou a pastoral vocacional diocesana, foi professor de ética filosófica, orientador geral e orientador espiritual da Comunidade Feminina de Assistência a Dependentes de Drogas em Jacarezinho.