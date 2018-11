Papa nomeia três novos bispos para o Brasil

Monsenhor João Justino deixa a Arquidiocese de Juiz de Fora depois de itinerário como professor, pároco e formador; monsenhor Rubens Sevilha leva para o episcopado caminhada religiosa junto aos Carmelitas Descalços no Sudeste do Brasil; e monsenhor Joaquim Wladimir foi reitor do seminário diocesano de Jundiaí (formador) e é vigário geral desde 2005, informa a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

O bispo diocesano de Jundiaí, dom Vicente Costa, confirmou a notícia ao da nomeação de monsenhor Wladimir a seu Conselho de Presbíteros (padres), logo após o fato ter sido publicado ontem no boletim da Santa Sé. A ordenação episcopal de monsenhor Joaquim Wladimir foi marcada para 4 de março, às 15 horas, no Ginásio de Esportes "Dr. Nicolino de Lucca" ( o Bolão de Jundiaí), em cerimônia presidida por dom Vicente. Os bispos sagrantes serão o arcebispo de Vitória, dom Luiz Mancilha Vilela e o arcebispo de Juiz de Fora, dom Gil Antonio Moreira.