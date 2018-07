Papa participará de reunião com bispos do Celam Depois de rezar a missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em 28 de julho, o papa Francisco participará de reunião com os bispos do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam), anunciou nesta quinta-feira a Rádio Vaticano. A reunião do Celam ocorreria em Bogotá, mas foi transferida para o Rio depois que Francisco manifestou intenção de fazer parte do encontro, de acordo com declaração de um dos vice-presidentes do Celam, o arcebispo de Campo Grande, d. Dimas Lara Barbosa, à rádio.