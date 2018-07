Papa participará de reunião com bispos do Celam no Rio

A reunião do Celam aconteceria em Bogotá, na Colômbia, mas foi transferida para o Rio depois que o pontífice manifestou intenção de fazer parte do encontro, segundo informou à Rádio Vaticano um dos vice-presidentes do Celam, o arcebispo de Campo Grande (MS), d. Dimas Lara Barbosa.

O papa reuniu-se durante cerca de uma hora com a direção do Celam no dia 25 de abril, durante visita anual do conselho ao pontífice e à Santa Sé. "Para nossa surpresa, ele fez questão de participar da reunião dos diretivos do Celam, que acontece uma vez por ano. Decidimos fazer a reunião no Rio de Janeiro, logo depois da Jornada. Quando estivemos com o papa, ele disse: ''eu quero estar na reunião de vocês''.

De última hora, isso provocou uma pequena modificação no programa da Jornada, de modo que no domingo, às 16 horas, último dia da Jornada, 28 de julho, ele vai se dirigir especificamente àqueles que têm responsabilidade no Celam", disse o arcebispo de Campo Grande. A visita do Celam à Santa Sé terminou na terça-feira, 30.