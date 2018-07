Papa passa dia recolhido à Residência Assunção

Às 7 horas o papa celebrou uma missa na própria Residência Assunção, com a presença de cardeais. O arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, chegou à residência ainda pela manhã e levou sorvete comprado na sorveteria Vero, de Ipanema (zona sul). Os sabores eram diversos, como caramelo com flor de sal, limoncello, manga com maracujá, coco, tangerina com gengibre e chocolate com rum e laranja. O papa provou o sorvete ainda de manhã.

Às 13 horas foi servido o almoço, do qual participaram Dom Orani Tempesta e outras autoridades da Igreja Católica. À tarde o papa dispensou o lanche.

Antes do almoço, às 10 horas, a Residência Assunção foi palco da cerimônia de lançamento das medalhas comemorativas da visita do papa ao Brasil, mas Francisco não participou do evento. Ele foi representado pelo cardeal Tarcísio Bertone, secretário de Estado do Vaticano. O evento ocorreria no Cristo Redentor, mas foi transferido devido à chuva e ao frio.