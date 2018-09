Papa pede a Israel que mantenha católicos na Terra Santa O papa Bento 16 pediu a Israel na segunda-feira que ajude a conter o declínio na população católica do país e que também permita uma maior mobilidade dos palestinos, inclusive no deslocamento até os locais de culto, "para que eles também tenham maior paz e segurança". "Sei que vocês compartilham da minha preocupação com o alarmante declínio da população cristã no Oriente Médio, inclusive em Israel, por causa da emigração", disse o pontífice. "Rezo para que se encontrem formas de tranquilizar a comunidade cristã, para que ela possa experimentar a esperança de um futuro seguro e pacífico em suas pátrias ancestrais", acrescentou ele numa recepção ao novo embaixador de Israel na Santa Sé, Mordechay Lewy, quinto ocupante do cargo desde o estabelecimento das relações bilaterais, em 1994. O Vaticano apoia o direito de Israel à existência dentro de fronteiras seguras, mas também é favorável à criação de um Estado palestino independente. O papa também disse que os palestinos têm igual direito à prosperidade e pediu a Israel que "faça todos os esforços para aliviar as dificuldades sofridas pela comunidade palestina". "Percebo que as dificuldades experimentadas pelos cristãos na Terra Santa também estão relacionadas a continuidade das tensões entre as comunidades judaica e palestina", afirmou. Lewy disse que Israel tem um compromisso com a paz e se empenha em ajudar as comunidades cristãs em Israel, "já que sua presença essencial na Terra Santa está profundamente arraigada e é historicamente auto-explicativa", disse Lewy, segundo a transcrição do discurso entregue aos jornalistas. Tratando de questões puramente bilaterais, o papa disse esperar que Israel crie leis que resolvam pendências financeiras e tributárias da Igreja e do clero, e também que conceda vistos a padres estrangeiros. "Só quando essas questões forem superadas a Igreja poderá realizar livremente as suas obras religiosas, morais, educacionais e benemerentes na terra onde ela nasceu", afirmou o pontífice. O papa tem à sua disposição convites para visitar Israel e os territórios palestinos. Seu antecessor, João Paulo 2o, fez em 2000 uma histórica visita à Terra Santa.