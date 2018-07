Papa pede a jovens 'revolução' conservadora Com uma defesa do casamento tradicional, da família e do sacerdócio, o papa Francisco se despediu na tarde deste domingo (28) dos voluntários que trabalharam na Jornada Mundial da Juventude 2013, em encontro no Riocentro, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Em discurso focado em temas comportamentais e não políticos e sociais, diferentemente de outros de seus pronunciamentos na JMJ, o pontífice incentivou os jovens a "ir contra a corrente" e a serem "revolucionários" em suas vidas. Curiosamente, o líder da Igreja Católica pediu que os jovens se "rebelem" com o objetivo de adotar um comportamento mais conservador, em vez de fugir aos compromissos e aproveitar o prazer do provisório - uma referência ao sexo sem matrimônio.