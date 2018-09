Papa pede a médicos que desestimulem aborto O papa Bento XVI pediu anteontem aos médicos que protejam as mulheres do pensamento de que o aborto pode ser uma solução para dificuldades sociais, financeiras ou problemas de saúde. O papa reafirmou a oposição da Igreja Católica ao aborto em um discurso realizado no sábado aos membros da Academia Pontifícia para a Vida, o conselho de aconselhamento sobre bioética do Vaticano. Bento XVI argumentou que as mulheres são frequentemente convencidas por seus próprios médicos de que o aborto é uma escolha legítima e, em alguns casos, um ato terapêutico. /AP