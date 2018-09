Papa pede ajuda para combater crise de alimentos e a fome O papa Bento 16 pediu neste domingo que todos os cristãos colaborem com os esforços internacionais para resolver a crise dos preços dos alimentos que ameaça levar milhões de pessoas à fome. "Qualquer um que seja alimentado pelo pão de Cristo não pode ficar indiferente àqueles que são privados do pão diário", afirmou em referência à Eucaristia, antes de uma cúpula sobre alimentos que acontecerá em Roma no próximo mês. "Esse problema está ficando cada vez mais sério e a comunidade internacional está se esforçando para resolvê-lo", acrescentou o papa na cerimônia do Angelus na praça de São Pedro. O braço da Organização das Nações Unidas (ONU) voltado para alimentação e agricultura realiza uma cúpula em Roma entre os dias 3 e 5 de junho para discutir as dificuldades causadas pelos preços recordes de commodities.