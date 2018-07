Papa pede 'autêntica vida democrática' em Honduras

O papa disse a fieis e turistas na Praça de São Pedro, no Vaticano, que tem acompanhado os acontecimentos em Honduras com "profunda preocupação".

O pontífice pediu um diálogo em calma, com entendimento comum e reconciliação para criar as condições que "assegurem uma coexistência pacífica e autêntica vida democrática" em Honduras, onde a população é majoritariamente católica.

Zelaya foi expulso do país por militares em 28 de junho, quando desafiou a proibição judicial para uma consulta popular sobre uma eventual reforma constitucional que permitiria sua reeleição, assim como fizeram seus aliados na Venezuela, Bolívia e Equador.

Oscar Arias, presidente da Costa Rica e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, está mediando as conversas entre Zelaya e o governo interino de Honduras, mas ainda não há um acordo entre as partes.

O impasse se dá porque Zelaya insiste em voltar ao poder, mas o governo interino não aceita sua restituição, o que é exigido pela maioria dos países do mundo e por organismos internacionais.

