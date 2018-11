Papa pede desculpas por abuso sexual na Austrália O Papa Bento XVI se desculpou pelaprimeira vez no sábado pelo abuso sexual de menores de idadecometido por padres católicos, mas entidades de defesa dasvítimas na Austrália disseram querer ações e não palavras. O papa, em seus comentários mais explícitos sobre osescândalos de abuso sexual que abalam a Igreja em váriospaíses, também disse claramente que os responsáveis deveriamresponder por seus atos. O papa Bento XVI adicionou na última hora à homiliapreparada na Catedral de Santa Maria uma sentença forte epessoal, usando o pronome "eu" três vezes, com o que o Vaticanoespera satisfazer os grupos de defesa das vítimas. "De fato, eu sinto profundamente pela dor e sofrimento queas vítimas passaram e eu as asseguro de que, como seu pastor,eu também divido seu sofrimento", disse o papa. Reconhecendo a "vergonha que nós todos sentimos", elechamou o abuso sexual de crianças um "mal" e adicionou que"aqueles responsáveis por esse mal devem ser levados àJustiça." Mas, minutos após sua fala, grupos de defesa afirmaram queo pedido de desculpas não era suficiente e um protesto contra opontífice foi realizado durante a celebração do Dia Mundial daJuventude em Sydney, quando cerca de 250 mil jovens peregrinosmarchavam para uma pista de corrida no subúrbio para uma noitede vigília e orações com o papa. "Sentir muito não é o suficiente. As vítimas querem ações,não apenas palavras", disse a entidade Broken Rites, quepressiona para a criação de um sistema de investigação dequeixas de abuso. Eles afirmam que a Igreja na Austráliacontinua tentando encobrir os crimes. "Um pedido de desculpas remoto não chega perto do peso deum pedido de desculpas direto e pessoal", disse Anthony Foster,pai de duas meninas estupradas por um padre de Melbourne. "Isso é apenas um pedido de desculpas, são apenas palavras,não compromete todos os recursos da igreja com o problema...ele precisa se encontrar com as vítimas e as entidades paraentender o que é preciso", disse Foster. Cerca de 1.000 manifestantes protestaram contra osensinamentos da igreja sobre moralidade sexual. Algunsgritavam: "O papa está errado, use camisinha", e jogavampreservativos enquanto os peregrinos passavam pela famosa pontedo porto de Sydney em direção ao local da vigília. O papa de 81 anos, que aparentava estar bem apesar da longaviagem, deverá ir para Roma na segunda-feira.