Papa pede ''penitência'', mas ataca críticos Durante missa celebrada ontem no Vaticano, o papa Bento XVI voltou a abordar os casos de pedofilia no clero e convocou os católicos a "fazer penitência" e a "reconhecer os erros" cometidos. Ele também citou "ataques do mundo" contra a Igreja, que vem sendo acusada de se preocupar mais em evitar escândalos que punir sacerdotes culpados de abusos contra menores.