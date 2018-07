Papa pede que jovens assumam missão missionária Na missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), na manhã deste domingo, o papa Francisco pediu à multidão na Praia de Copacabana, no Rio, que não fique "trancafiada" e assuma uma missão missionária e de fortalecimento da Igreja, em especial na América Latina. Segundo Francisco, esta missão "é uma ordem, sim, mas não nasce da vontade do domínio ou do poder; nasce da força do amor".