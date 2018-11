Papa pede que religiões se unam contra o terrorismo O papa Bento 16 pediu na sexta-feira quetodas as religiões se unam contra o terrorismo e resolvam osconflitos pacificamente, e ouviu de um líder islâmico um apelopara que os cristãos superem "os equívocos e preconceitos" arespeito do Islã. "Num mundo ameaçado por formas sinistras e indiscriminadasde violência, a voz unificada dos religiosos pede a nações ecomunidades que resolvam o conflito por meios pacíficos e compleno respeito pela dignidade humana", disse Bento 16 emencontro com judeus, muçulmanos e outros membros de credosnão-cristãos. O pontífice, que está na Austrália para o Dia Mundial daJuventude, disse também que a Igreja Católica está aberta aaprender com outras religiões, um comentário recebido comoparte das iniciativas para melhorar as relações com outrasreligiões, especialmente o Islã. "A Igreja busca avidamente oportunidades para ouvir aexperiência espiritual de outras religiões", disse ele. As relações entre católicos e muçulmanos sofreram um forteabalo em 2006, quando Bento 16 proferiu uma conferência na qualdava a entender que havia um caráter violento e irracional noIslã, Diante dos protestos mundiais dos muçulmanos, o papa disseter sido mal-interpretado e, numa viagem à Turquia, rezou naMesquita Azul, voltado para Meca. O xeque Mohamadu Saleem, membro-executivo do ConselhoNacional Australiano de Imãs, disse ao papa: "Os muçulmanosdevem se tornar mais inclusivos e universais em sua compreensãodas religiões, e ao mesmo tempo elementos significativos doscristãos e de outras comunidades religiosas devem superar seusequívocos e preconceitos a respeito do Islã e dos muçulmanos",disse Saleem. "Se muçulmanos, cristãos e outras comunidades religiosas sebuscarem mutuamente e construírem pontes ao invés de erguerembarreiras, todas a humanidade vai se regozijar para sempre." (Reportagem adicional de Michael Perry)