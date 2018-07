Papa quebra pulso ao escorregar no banheiro O papa Bento 16 escorregou no banheiro nesta sexta-feira e quebrou o pulso, mas assessores disseram não haver motivos para preocupação com a saúde do pontífice de 82 anos. "Ele escorregou no banheiro nesta manhã. Ele foi levado ao hospital para exames. Não é nada sério", disse o porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi. O pontífice chegou andando ao hospital na cidade de Aosta, no norte da Itália, onde passa férias em um chalé na montanha, e foi atendido. Segundo o Vaticano, "foi uma fratura leve no pulso direito". Em comunicado, o Vaticano disse que antes de ser levado ao hospital o papa "celebrou uma missa e tomou café da manhã". Os médicos imobilizaram o pulso lesionado de bento 16. (Com reportagem de Philip Pullella e Silvia Aloisi)