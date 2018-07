Papa recebe presidente palestino no Vaticano

O papa Francisco se reuniu por cerca de 20 minutos neste sábado, 16, com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, no Vaticano.

O líder palestino foi recebido por volta das 10h05 locais (5h05 em Brasília) e ambos conversaram com o auxílio de um intérprete na Biblioteca Privada do pontífice.

Acompanhado de uma delegação de onze pessoas, Abbas cumprimentou o pontífice em sua chegada ao Palácio Apostólico e, em seguida, conversaram em particular. Depois, trocaram presentes publicamente.

Abbas presenteou o papa com relíquias e um rosário, que os abençoou. O pontífice deu a Abbas um exemplar de sua exortação apostólica "Evangelii Gaudium", em inglês, e uma medalha "símbolo do anjo da paz que destrói o espírito maligno da guerra".

Além disso, o pontífice disse a Abbas que havia pensado nele porque o líder palestino "é um anjo de paz".

O encontro terminou com um abraço entre ambos e com a despedida de Abbas, que disse ao papa: "Nos vemos amanhã", devido à cerimônia de canonização de duas beatas palestinas no Vaticano.