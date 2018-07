Papa reúne organizadores da JMJ para agradecimento O papa Francisco incluiu na agenda do seu último dia no Rio de Janeiro um encontro com autoridades que participaram da organização da Jornada Mundial da Juventude. Secretários municipais, estaduais e representantes do governo federal foram convidados nesta tarde para o Centro de Estudos do Sumaré, onde o pontífice está hospedado, para uma reunião de agradecimento pela realização da Jornada.