Papa se despede em Castelgandolfo e diz que entra na última fase da vida

"Como vocês sabem, hoje é um dia diferente dos outros. Eu serei o supremo pontífice da Igreja Católica até as 20h (16h de Brasília)", disse.

"Depois disso, serei apenas um peregrino que está começando a última fase de sua peregrinação nesta Terra."

O papa deixou o Vaticano em um helicóptero rumo à residência papal de verão, onde vai ficar temporariamente depois de ter renunciado ao pontificado, tornando-se o primeiro papa a tomar essa decisão em seis séculos.

O helicóptero da Força Aérea Italiana branco decolou do heliporto do Vaticano levando o papa, de 85 anos de idade, para Castelgandolfo, ao sul de Roma.

Antes de embarcar no helicóptero, Bento 16 disse adeus a monsenhores, funcionários do Vaticano e a guardas suíços no pátio do palácio apostólico da Santa Sé.

Cardeais vão iniciar reuniões preparatórias na sexta-feira para decidir quando começarão um conclave para eleger o novo papa.

(Reportagem de Philip Pullella)