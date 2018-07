Papa se diz envergonhado por pedofilia na Irlanda

O papa Bento XVI pediu ontem desculpas às vítimas de abusos sexuais cometidos por padres e freiras na Irlanda e ordenou a abertura de um inquérito para apurar os responsáveis. "Eu realmente sinto muito. Expresso abertamente a vergonha e o remorso que todos nós sentimos", disse o pontífice em carta destinada aos fiéis e ao clero da Irlanda, país de maioria católica.

"Só posso dividir o sentimento de consternação e traição que muitos de vocês tiveram ao saber desses atos pecaminosos e criminosos e da forma como as autoridades da Igreja irlandesa lidaram com eles", diz o texto.

A carta - o primeiro documento papal que trata exclusivamente de pedofilia - é uma resposta ao relatório do governo irlandês que denunciou vários casos de abusos de crianças na arquidiocese de Dublin e que informou que as autoridades da Igreja esconderam o problema.

Também surgiram recentemente denúncias de abusos na Alemanha, Áustria e Holanda. Na carta do papa, porém, não há referências a outros países.

Decepção. Na Irlanda, as vítimas se mostraram decepcionadas com o documento, pelo fato dele não reconhecer a responsabilidade do Vaticano e se focar apenas nos padres irlandeses. "Sentimos que a carta decepcionou ao não abordar as preocupações das vítimas", afirmou Maeve Lewis, do grupo One in For.

"Não há nada nessa carta que sugira uma nova visão da liderança da Igreja", disse Maeve. O grupo de vítimas esperava que o papa pedisse a renúncia do chefe da Igreja irlandesa, o cardeal Sean Brady, Em discurso ao fim de uma missa ontem, Brady não citou uma possível renúncia, mas elogiou o documento. "Essa carta é bem-vinda", afirmou.

Segundo o texto de Bento XVI, algumas dioceses receberão inspetores, com poder de impor ações disciplinares.