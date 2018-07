Papa se encontrará com Dilma no Guanabara, diz Cabral O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), confirmou nesta segunda-feira, 29, os locais que o papa visitará durante a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada de 23 a 28 de julho. Segundo o governador, o pontífice visitará o Palácio Guanabara, sede do governo do Estado, onde se encontrará com a presidente Dilma Rousseff (PT), o Theatro Municipal, onde terá um encontro com representantes da sociedade civil, uma favela do Complexo de Manguinhos, na zona norte, que recentemente ganhou uma Unidade de Polícia Pacificadora, além do Campus Fidei, em Guaratiba, onde ocorrerão a vigília no dia 27 e a missa de encerramento da Jornada, no dia 28.