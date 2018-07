Papa segue para encontro com menores infratores

O trânsito é tranquilo em razão do esquema organizado pela Prefeitura do Rio, que interditou algumas vias do centro e da zona sul para a passagem da comitiva.

Os acessos ao bairro de Copacabana, onde ocorrerá a via-sacra no fim desta tarde, com presença do papa Francisco, serão fechados a partir das 14h. Já a partir do meio-dia estarão bloqueados o Túnel Velho, que liga o bairro de Botafogo a Copacabana, a avenida Henrique Dodsworth, mais conhecida como Corte do Cantagalo e a enseada de Botafogo. Também estão interditadas as avenidas Atlântica Vieira Souto e Delfim Moreira, todas junto à orla.