Papa tem encontro apenas com fiéis argentinos O papa Francisco está na Catedral Metropolitana do Rio, onde se reúne com 5 mil peregrinos argentinos. Por volta das 12h45, o pontífice começou o pronunciamento direcionado a seus conterrâneos. O encontro com os fiéis argentinos foi um pedido do papa. "Quero que a Igreja vá para as ruas", disse aos peregrinos. A expectativa é de que Francisco permaneça por cerca de 30 minutos no local.