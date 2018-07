Papa vai se reunir com argentinos no Terreirão do Samba

O pedido do próprio papa Francisco de se reunir com seus conterrâneos foi transmitido na manhã deste domingo pelo arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, ao prefeito Eduardo Paes, que se reunia com a equipe da Prefeitura no Centro de Operações Rio. Imediatamente, as secretarias municipais envolvidas na organização da jornada começaram a preparar o novo programa. O encontro do pontífice com os argentinos está previsto para depois da visita do papa à Comunidade da Varginha, na zona norte, marcada para às 11 horas.

Uma das decisões que ainda será tomada é como será a seleção dos fiéis que poderão entrar no Terreirão. "A cidade foi invadida por argentinos, no bom sentido, e o papa pretende encontrar com eles. Nós oferecemos a Praça Onze e eu pedi que fosse em um dos dois dias em que haverá feriado na cidade (quinta e sexta)", disse o prefeito.

Leonardo Maciel, presidente da Rio Eventos, empresa municipal responsável pela organização da jornada, disse que haverá uma reunião com representantes da arquidiocese para fechar os detalhes do encontro. "Essa programação acabou de aparecer. Vamos conversar com a Igreja e ver o ''modus operandi'' para essa exclusividade para os argentinos. O encontro é uma vontade do papa. A gente sabia que situações como essa poderiam acontecer e estamos preparados para apresentar nosso plano a cada nova demanda", afirmou Maciel.