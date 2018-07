Papa vai visitar a Terra Santa em maio, diz fonte palestina O papa Bento 16 vai visitar a Terra Santa em maio, de acordo com uma fonte palestina na Cisjordânia. Ele visitará a Jordânia, Israel e os territórios palestinos entre os dias 8 e 12 de maio. Fontes do vaticano disseram no mês passado que a visita estava sendo planejada e que provavelmente aconteceria na primavera boreal (entre março e junho), mas não divulgaram datas. Significativa para as relações políticas e religiosas no Oriente Médio, a viagem será a primeira do papa Bento 16 à Terra Santa desde que virou pontífice, em 2005. Dois de seus predecessores nos tempos modernos, João Paulo 2o e Paulo 6o, também fizeram a viagem. A fonte disse que o papa visitará a Jordânia do dia 8 a 10 de maio e Israel de 10 a 11 de maio. Ele irá a Belém no dia 12 de maio e, possivelmente, também visitará Ramallah, sede da Autoridade Palestina nos territórios ocupados por Israel. (Reportagem de Mohammed Abu Ganiha)