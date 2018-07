Papa visitará o Rio e Aparecida (SP), afirma Dilma O papa Francisco visitaria Aparecida (SP), além do Rio de Janeiro, em sua primeira viagem internacional, marcada para julho. A informação foi revelada pela presidente Dilma Rousseff, que nesta quarta-feira esteve em uma reunião privada com o pontífice, no Vaticano. Mas o porta-voz da Santa Sé, Federico Lombardi, disse à reportagem que o Vaticano não tinha ainda nenhum anúncio oficial a fazer sobre a viagem.