Papeleiras dos EUA denunciam asiáticos

O sindicato United Steel Workers e as fabricantes de papel New Page, Appelton Coated e Sappi Fine Paper denunciaram a China e a Indonésia por vender produtos abaixo do custo (dumping)nos Estados Unidos, informa o Wall Street Journal. O sindicato representa 6 mil trabalhadores dessas empresas em nove Estados americanos. O grupo afirma que as importações de papel revestido cresceram quase 40% no primeiro semestre de 2009, para 185.422 toneladas, em relação ao mesmo período de 2008. Ao mesmo tempo, os mbarques de produtos

domésticos caíram cerca de 38% na mesma comparação.