Papiro diz que Jesus se casou

Uma historiadora da Universidade Harvard identificou um pedaço de papiro datado do século 4.º que sugere que Jesus Cristo teria se casado. No fragmento, escrito no idioma copta, surgido do Egito antigo, há uma frase nunca vista nas escrituras: "Jesus lhes disse: 'Minha mulher..." A frase é interrompida nesse ponto, mas, na linha seguinte, lê-se "...ela será capaz de ser minha discípula".

"A tradição cristã sustentou por muito tempo que Jesus não era casado, mesmo sem provas históricas confiáveis para corroborar essa afirmação", disse em nota a historiadora Karen King, que anunciou a descoberta num encontro de especialistas na cultura copta em Roma. Entretanto, Karen, de 58 anos, que já publicou vários livros sobre descobertas recentes relativas aos evangelhos, lembra que "esse novo evangelho não prova que Jesus foi casado".

A origem do fragmento é um mistério, assim como a identidade de seu proprietário, que preferiu o anonimato. Até ontem, a historiadora o havia mostrado apenas a um seleto grupo de especialistas em papirologia e na língua copta. Eles concluíram que a probabilidade de o fragmento ser falso é remota.

Mesmo com tantas questões pendentes, a descoberta pode reacender o debate em torno das polêmicas: Jesus foi casado? Maria Madalena foi sua mulher? Ele teve uma mulher entre seus apóstolos? São perguntas feitas desde os primeiros séculos da cristandade, mas que se tornam relevantes hoje com o debate em torno da possibilidade de mulheres assumirem funções de padres.

Ineditismo. Antes de partir para Roma, Karen recebeu em seu escritório, na quinta-feira, os jornais The New York Times, The Boston Globe e uma revista de Harvard. Apesar de reiterar que sua descoberta não prova que o Jesus histórico tenha sido casado, ela disse que o achado é "excitante" porque é a primeira declaração atribuída a Jesus em que ele diz que tinha uma mulher.

"Esse fragmento sugere que alguns dos primeiros cristãos tinham uma tradição na qual Jesus era casado", diz ela. "Sabemos que existia uma controvérsia no século 2.º sobre o casamento de Jesus, assim como um debate sobre se os cristãos deveriam se casar ou fazer sexo."

Karen diz que ficou sabendo do que chama de "O Evangelho da Mulher de Jesus" quando recebeu, em 2010, um e-mail de um colecionador de papiros coptas, gregos e arábicos com um pedido de ajuda para traduzir o documento. O colecionador o comprou em 1997 de um professor de egiptologia alemão. Não se sabe onde, quando ou como o papiro foi descoberto originalmente.

Karen recebeu o fragmento em dezembro passado. Após três meses, ela o levou a Nova York para mostrá-lo a dois papirologistas, das renomadas Universidades de Nova York e Princeton. Eles concluíram que "é algo impossível de falsificar" e que o significado das palavras "minha mulher" não pode ser questionado. A idade do fragmento será confirmada por espectroscopia.

A pesquisa de Karen deve ser publicada em janeiro na revista Harvard Theological Review. Ariel Shisha-Halevy, um respeitado especialista em copta da Universidade Hebraica de Jerusalém, também consultado pela historiadora americana, disse acreditar que "o texto é autêntico". / NYT e REUTERS