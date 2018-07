Papiro é falso, afirma jornal do Vaticano Contrariando especialistas de instituições renomadas como as Universidades de Nova York, Princeton e a Hebraica de Jerusalém, o jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, publicou ontem um artigo com a acusação de que papiro do século 4 recentemente apresentado por uma historiadora da Universidade Harvard, que diz que Jesus Cristo tinha uma mulher, é "falso".