Paquistão abre polêmico parque exclusivo para mulheres

As autoridades do Paquistão abriram um parque na cidade de Lahore exclusivamente para mulheres.

Cercado por muros e com seguranças do lado de fora, o primeiro parque para mulheres tem quadras, pistas para caminhada e espaço para as crianças.

O departamento de Parques de Lahore informou que a área para a construção do parque foi escolhida por ser um bairro conservador, onde os moradores queriam este tipo de instalação.

Dentro do parque, mulheres de todas as idades usam as quadras de badminton e a academia de ginástica.

Entidades de defesa dos direitos das mulheres discordam do governo e afirmam que o parque exclusivo para mulheres não é progresso, é discriminação.

Mas governo do estado de Punjab, onde fica Lahore, disse que já começou a construção de outros dez parques como este na cidade.