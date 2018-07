Paquistão e Índia retomam negociações

NOVA DÉLHI

Índia e Paquistão retomaram ontem oficialmente negociações para tentar reativar o diálogo de paz, interrompido em novembro de 2008 após os atentados de Mumbai, que deixaram 166 mortos.

O primeiro encontro diplomático em mais de 15 meses abordou, além do terrorismo, a disputa pela região da Caxemira. A secretária indiana das Relações Exteriores, Nirupama Rao, descreveu a reunião com seu colega paquistanês, Salman Bashir, como uma "primeira etapa"

A indiana afirmou que o Nova Délhi vê as negociações "com a mente aberta, consciente da falta de confiança entre os dois países". Ela disse ainda que o Paquistão quer retomar o diálogo de várias questões, mas a Índia sente que este não é o momento certo, pois o "clima de confiança precisa ser reconstruído".

Nirupama Rao insistiu sobre a questão do terrorismo e apresentou documentos pedindo medidas adicionais contra os responsáveis pelos atentados de Mumbai. Bashir considerou "injusto" que a Índia dê ênfase aos ataques.

Nova Délhi e Islamabad iniciaram em 2004 negociações para reduzir as tensões, em particular na Caxemira, região de maioria muçulmana dividida entre Índia e Paquistão em 1947, após a independência da Grã-Bretanha. Os dois países travaram duas de suas três guerras pela região himalaia da Caxemira.

Segundo analistas, os Estados Unidos desempenharam um papel-chave na retomada do diálogo, pois querem a estabilidade da Ásia durante a guerra no Afeganistão. Além disso, Islamabad poderia remover suas tropas da fronteira com a Índia e concentrar-se na luta contra o Taleban na fronteira com o Afeganistão.

GUERRAS

1947 - Ex-colônia britânica é dividida entre Índia e Paquistão, que travam sua primeira guerra pela Caxemira

1965 - Segunda guerra entre os dois países pela Província

da Caxemira