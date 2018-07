Paquistão mata 30 militantes do Taleban Um ataque aéreo paquistanês matou ontem ao menos 30 militantes nas montanhas perto da fronteira com o Afeganistão. A operação foi lançada em Shawal, reduto insurgente na fronteira do Waziristão do Sul e do Norte. As forças de segurança acreditam que militantes se refugiaram na cidade após a ofensiva de outubro contra o Taleban. Mohammad Haqqani, filho do comandante de uma facção Taleban no Afeganistão foi morto em um ataque aéreo na quinta-feira no Waziristão do Norte.