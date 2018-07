Paquistão tem relíquias de bombeiros

No bairro de Gor Gathri, em Peshawar, no norte do Paquistão, fica um museu com alguns dos mais antigos carros de bombeiros do país.

Foi lá que os colonizadores britânicos fundaram o corpo de bombeiros municipal, em 1912.

O endereço dos bombeiros já mudou há muito tempo, mas até o sino que alertava as emergências ainda funciona no local.

"Os carros da coleção foram construídos pela Merry Weather Company da Inglaterra na década de 20. Acredito que hoje só existam um ou dois modelos da empresa em tão boas condições", afirmou à BBC o curador do museu, Abdul Samad.