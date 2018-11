Para 41%, Brasil tem influência positiva no mundo

Uma pesquisa realizada em 28 países revelou que a imagem do Brasil permanece positiva no mundo.

Em média, 41% dos entrevistados consideram o Brasil uma influência positiva no mundo, enquanto 23% consideram a influência do país negativa.

A pesquisa, encomendada pelo Serviço Mundial da BBC e conduzida pela GlobeScan/PIPA, ouviu 29.997 pessoas - pessoalmente ou por telefone - entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano.

Os responsáveis pelo estudo pediram aos entrevistados que respondessem se consideram a influência de 17 países do mundo, entre eles o Brasil, positiva ou negativa.

A pesquisa vem sendo realizada anualmente pela BBC desde 2005.

Vizinhos

A imagem do Brasil foi vista com altamente positiva pelos entrevistados brasileiros (84%) e chilenos (77%). No México, 59% dos entrevistados veem o Brasil como uma influência positiva, bem como 55% na América Central.

A imagem do país também é positiva entre países asiáticos como a China (55%), Coreia do Sul (51%), Filipinas (47%) e Tailândia (44%). Em Portugal, 51% dos entrevistados também veem o Brasil como influência positiva.

A imagem positiva do Brasil também aumentou entre os países europeus. No Reino Unido, as percepções negativas caíram 15 pontos percentuais (agora em 20%) e os britânicos agora tendem a ver o país de forma positiva, enquanto antes se encontravam divididos.

A atitude dos alemães mudou de negativa para dividida, depois que o número de entrevistados que consideram o Brasil uma influência positiva aumentou em seis pontos percentuais. Na França, a atitude positiva aumentou oito pontos percentuais, para 50%.

Mas a imagem do Brasil piorou entre os entrevistados da Índia e do Egito. No Egito, a avaliação positiva caiu 15 pontos percentuais, chegando a apenas 18% dos entrevistados.

Os entrevistados da Índia deixaram de avaliar o país favoravelmente, e agora se apresentam divididos, com a imagem negativa aumentando oito pontos percentuais (atualmente em 23%).

A imagem positiva do Brasil também caiu na China (de 65% para 55%), Gana (de 50% para 41%), Itália (de 49% para 40%), Canadá (de 46% para 38%) e Nigéria (de 47% para 38%).

A Alemanha é o país considerado como o de maior influência positiva no mundo (em média, 59% dos entrevistados avaliaram o país favoravelmente), e o Irã é o país visto como o menos positivo - apenas 15% dos entrevistados, contra 56% que o veem de forma negativa.

Leia mais aqui sobre a pesquisa global

No Brasil, apenas 6% dos entrevistados consideraram o Irã uma influência positiva, contra 80% que o consideram uma influência negativa.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.