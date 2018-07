Para 53%, sediar Copa foi decisão errada, diz pesquisa

De acordo com o levantamento, que ouviu 968 pessoas em nove capitais entre maio e junho, 39% dos entrevistados acreditam que a imagem do País no exterior ficará pior após o evento. Na comparação da Copa do Mundo com a Olimpíada de 2016, que será sediada no Rio de Janeiro, 42% acham que os dois eventos serão iguais e 38% acreditam que a disputa olímpica será "melhor ou muito melhor" do que a Copa.

Para o líder da área de pesquisa política e social da TNS Brasil, Paulo Cidade, críticas sobre a organização da Copa mudaram os sentimentos dos brasileiros. "Quando o Brasil foi escolhido como país sede, em 2007, o objetivo inicial era mostrar a nova fase positiva do País, e que este momento teria ressonância na organização do mundial, porém a percepção final não é essa, sobretudo em função dos problemas envolvendo construção de estádios e questões polêmicas envolvendo a organização do evento", afirmou.